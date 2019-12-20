Домодедово и Шереметьево вновь получили сообщения о «минировании»

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-20T16:05:15+03:00

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В пятницу, 20 декабря, после очередной угрозы о заложенной взрывчатке сотрудники экстренных служб столицы проверяют два московских аэропорта. Сообщения о «минировании» получили Шереметьево и Домодедово.

«Поступили звонки об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и о минировании аэропорта и самолетов в Шереметьево. Здания и территории аэропортов проверяют кинологи», - передает ТАСС слова источника в экстренных службах.

Сообщается, что эвакуация из зданий не проводится и аэропорты работают в штатном режиме.

Отметим, за неделю это уже пятое сообщение о «минирование». Так, те же воздушные гавани предупредили об угрозе взрыва 18 декабря, днем ранее такие сообщения получили не только Шереметьево и Домодедово, но и Жуковский. Еще раньше после похожих заявлений оперативные службы начали проверку всех четырех московских аэропортов.

Напомним, угрозы о «минирование» на этой неделе получили все станции Московского метро. Ранее такие сообщения почти каждый день приходили в столичные районные суды.

ИСТОЧНИК KP.RU