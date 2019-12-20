В «Единой России» выступают против снижения допустимого порога превышения скорости

СЕГОДНЯ 22:25 2019-12-20T22:30:21+03:00

В партии отметили, что большинство россиян не поддерживают эту инициативу

Изменить размер текста: A A

Партия «Единой России» не поддерживает идею о снижении порога ненаказуемого превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, поскольку большинство россиян выступает против подобной инициативы. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак и подчеркнул, что необходимо «спрашивать и учитывать мнение» граждан.

«"Единая Россия" провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому "Единая Россия" не поддержит эту инициативу», - заявил он.

Турчак напомнил слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, который во время приема граждан в офисе партии «Единая Россия» заявил, что подобное решение приведет к тому, что людей будут больше штрафовать, в то время как подобная разница скорости «на машине не ловится».

Напомним, 20 декабря вице-премьер Максим Акимов сообщил, что идею о снижении порога скорости поддержали в правительственной комиссии. Однако позже пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов заявил, что такое решение вряд ли примут в ближайшей время и отметил, что Медведев выступает против такой инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU