В Берлине назвали «политически неумными» санкции США против «Северного потока-2»

21 Дек. 22:59 2019-12-21T23:03:20+03:00

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Американские санкции против проекта «Северный поток-2» в Германии считают попыткой вмешаться во внутренние дела Европы. С критикой в отношении политики США выступил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц. Президент США ранее подписал документ об оборонном бюджете на 2020 год. Один из пунктов посвящен российскому газовому проекту.

- Такие санкции - это серьезное вмешательство во внутренние дела Германии и Европы. Мы это решительно отвергаем, - заявил в эфире телеканала ARD Шольц.

Он напомнил, что даже момент об объявлении санкций выбран ошибочно. В пятницу 20 декабря представители «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» достигли предварительных договоренностей по контракту на транзит газа. В Германии считают, что договориться удалось не без их участия. Газовый вопрос обсуждали в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже, где принимали участие президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии ангела Меркель.

- Европейский союз и Германия очень сильно помогли в усилиях, направленных на достижение этого соглашения еще до конца года. Поэтому это введение санкций не только ошибочно, но и политически неумно, - заявил политик.

Ранее в Германии назвали санкции "покушением на независимость европейцев". В российском МИД заявили, что в стране продолжат реализовывать свои экономические проекты вне зависимости от санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU