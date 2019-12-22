Грозит до трех лет тюрьмы: Материалы дела актрисы Бочкаревой направили в суд

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-22T16:18:14+03:00

Дело артистки, связанное с хранением наркотиков, будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы "по месту прописки обвиняемой"

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В Москве передали в один из столичных судов скандальное уголовное дело актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином.

- В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", - отметили в суде.

Так, по данной статье, предусматривается наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Также уточняется, что дело Бочкаревой будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы "по месту прописки обвиняемой".

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ИСТОЧНИК KP.RU