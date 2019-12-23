2019-12-23T15:29:40+03:00
Звезды

Роза Сябитова посоветовала, где искать мужа в новогоднюю ночь

Современным девушкам она посоветовала не верить в утверждение «счастье само тебя найдет»
Елена АКИМОВА
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Роза Сябитова посоветовала, как найти вторую половинку в новогоднюю ночьРоза Сябитова посоветовала, как найти вторую половинку в новогоднюю ночьФото: СОЦСЕТИ
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Роза Сябитова дала совет всем одиноким женщинам страны, как найти вторую половинку в новогоднюю ночь. Давно известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь, а если нет желания весь 2020 прожить в одиночестве, то стоит попытаться устроить личную жизнь под бой курантов.

Главная сваха страны рекомендует не сидеть дома, а отправляться в места народных гуляний. Идти нужно одной, чтобы снизить конкуренцию, но если страшно, то можно взять с собой подругу, тут важно не просчитаться.

- Если вы живете в Москве, то обязательно найдите возможность поехать на Красную площадь. В любом городе есть места, где организуются праздники, - советует Сябитова.

Всеобщая атмосфера праздника, народные гулянья и шампанское сделают свое дело – люди в такие моменты расположены знакомиться и общаться.

На одинокую девушку обязательно обратят внимание, уверяет сваха. Главное помнить, что утверждения «счастье тебя само найдет» в современном мире не работает: нужно быть активными и целеустремленным.

Чтобы знакомство было не для галочки, а успешным, то искать мужчину «нужно с позиции изобилия, а не скупости».

- Это как в магазин идти голодным — возьмете первое, что попадется под руку. В сватовстве те же законы. Знакомиться нужно там, где много мужчин, обязательно своего встретите, - цитирует Ридус слова телеведущей.

Не стоит отвергать приглашения провести новогоднюю ночь в больших компаниях. Но перед тем, как согласиться, нужно уточнить «будут ли там неженатые молодые люди и сколько». Если таковых не планируется, то стоит попросить хозяев пригласить подходящих кандидатов.

- Мне бабушка часто говорила: запомним, дерьмо само приплывет, за жемчугом нырять надо, - заключает Роза Сябитова.

Ранее Роза Сябитова дала совет женщинам, которые решаются изменить своему мужчине. Ведущая программы "Давай поженимся" посоветовала не рассказывать правду ни при каких обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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