Лавров о санкциях против «Северного потока-2»: «Дипломатия США сводится к ультиматумами и угрозами»

СЕГОДНЯ 22:12 2019-12-23T22:15:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал американские санкции против проекта «Северный поток-2». Ранее президент США ввел ограничения в отношении компаний, участвующих в реализации газового проекта. О санкциях сказано в оборонном бюджете США на 2020 год, документ подписал президент Дональд Трамп. В Германии призвали власти США не вмешиваться во внутренние дела Европы и осудили введение санкций. Несмотря на попытки помешать реализации проекта, «Северный поток-2» будет достроен, об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Я думаю, что после того как США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению по большому счёту, разными методами: санкциями, ультиматумами, угрозами... После этого уже, наверное, когда ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент, - приводит слова Сергея Лаврова RT.

В Германии в понедельник 23 декабря объявили о заключении ведомства по геодезии и картографии - разрешение на строительство газопровода зимой получено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751287" frameborder="0"></iframe> Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU