2019-12-23T23:17:06+03:00
Политика

Новый посол США в России приведен к присяге

Госсекретарь Помпео убежден, что Салливан будет эффективно работать на этом посту
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового посла в России Джона Салливана. Фото: Twitter@SecPompeoГоссекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового посла в России Джона Салливана. Фото: Twitter@SecPompeo
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В понедельник, 23 декабря, госсекретарь США Майк Помпео привел к присяге нового посла Вашингтона в Москве Джона Салливана, о чем и сообщил на своей странице в Twitter.

«Для меня большой честью было привести Джона Салливана сегодня к присяге в качестве нового посла США в России», - написал глава американского внешнеполитического ведомства, проиллюстрировав сообщение снимком церемонии.

Майк Помпео при этом выразил уверенность, что новый посол «будет эффективно возглавлять усилия по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, занимавший должность первого заместителя госсекретаря Джон Салливан назначен новым американским послом в Москве вместо досрочно ушедшего в отставку и еще осенью покинувшего российскую столицу Джона Хантсмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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