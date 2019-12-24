В «Нафтогазе» заявили, что Украина «рискует», отказываясь от новых исков против России по газу

СЕГОДНЯ 01:11 2019-12-24T01:11:06+03:00

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина «сильно рискует», отказываясь от новых исков против российского холдинга «Газпром». По его мнению, когда все претензии Киева будут отозваны, Россия может отказаться от транзита газа через территорию Незалежной.

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», - сказал он в интервью изданию «Громадське».

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ИСТОЧНИК KP.RU