2019-12-24T01:11:06+03:00
Политика

В «Нафтогазе» заявили, что Украина «рискует», отказываясь от новых исков против России по газу

По словам Витренко, «Газпром» может отказаться от транзита газа через территорию Незалежной
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий ВитренкоИсполнительный директор «Нафтогаза» Юрий ВитренкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина «сильно рискует», отказываясь от новых исков против российского холдинга «Газпром». По его мнению, когда все претензии Киева будут отозваны, Россия может отказаться от транзита газа через территорию Незалежной.

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», - сказал он в интервью изданию «Громадське».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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