2019-12-24T03:37:26+03:00
Политика

В Германии ожидают, что «Северный поток – 2» будет достроен в 2020 году

Координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству считает, что в Европе признают ответственность каждого за обеспечение энергоснабжения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В кабмине ФРГ ожидают, что «Северный поток — 2» будет завершен во второй половине 2020 годаВ кабмине ФРГ ожидают, что «Северный поток — 2» будет завершен во второй половине 2020 годаФото: REUTERS
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В Германии надеются, что достроить газопровод «Северный поток – 2» получится уже во второй половине 2020 года. Об этом заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

«Я ожидаю, что строительство трубопровода будет завершено во второй половине следующего года», - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Петер Байер добавил, что в Европе, несмотря на критику российского проекта некоторыми странами Евросоюза, в целом, «признают, что каждый несет ответственность за обеспечение энергоснабжения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц назвал «политически неумными» американские санкции против «Северного потока — 2». Он также подчеркнул, что введение ограничений в отношении компаний, участвующих в реализации российского газового проекта — это «серьезное вмешательство во внутренние дела Германии и Европы» со стороны Соединенных Штатов.

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока - 2».В партии «Альтернатива для Германии» считают, что нынешнее немецкое правительство «не в состоянии представлять интересы страны»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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