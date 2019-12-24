Эвакуировали Басманный суд, где должны были слушать дело историка Соколова

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-24T11:52:38+03:00

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В Москве из-за поступивших угроз о минировании эвакуировали десять районных судов. В том чисел Басманный, где сегодня должно было пройти заседание по делу историка Олега Соколова, обвинённого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Слушание назначено по ходатайству следствия о продлении его ареста до 9 апреля.

Помимо Басманного, угрозы о взрывах поступили в Замоскворецкий, Хорошевский, Тимирязевский, Чертановский, Люблинский, Басманный, Головинский, Никулинский, Коптевский, Троицкий районные суды, сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда.

Волна минирований началась 28 ноября. За три недели в Москве и Санкт-Петербурге приходили угрозы о минировании в школы, детские сады, торговые центры и вокзалы. Также сайт kp.ru сообщал об угрозах взрыва всех станций московского метро и нескольких аэропортов.

Сайт kp.ru публиковал видеообращение администрации столицы о правилах поведения во время эвакуации школы.

ИСТОЧНИК KP.RU