Александр Калягин: «Для меня Волчек – пример, как надо вести театр и любить актеров»
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин в эфире Радио «Комсомольская правда» признался, что считает Галину Волчек примером того, как надо «вести театр». В четверг 26 декабря известной актрисы не стало – она скончалась в московской больнице. По предварительной версии причиной смерти стал отек головного мозга и легких.
Главным режиссером «Современника» она стала в 1972 году, а с 1989 года занимала пост его художественного руководителя. В театре она поставила около 40 спектаклей, каждый из которых проходил с аншлагом при полном зрительном зале. В интервью Галина Волчек признавалась, что за эти годы были и обиды, и разочарования, но тем не менее свой путь в «Современнике» она называла счастливым.
- Я преклоняюсь перед этой женщиной. Для меня это один из уроков жизни, как надо вести театр, как надо учить актеров, как надо любить актеров, воспитывать молодых режиссеров, и главное, что этот человек был верен своему духовному родителю – Ефремову, революционеру в искусстве, театре, - сказал Калягин.
Он заявил, что Волчек « взвалила на себя театр и не боялась ничего».
- И конечно, талант – актерский, великолепная режиссура. И главное – мужество.
Умерла Галина Волчек.Ушла из жизни художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет...
ИСТОЧНИК KP.RU
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