2019-12-27T07:42:23+03:00
Происшествия

Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане

На борту самолета находились 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало предварительный список погибших в результате крушения самолета рейса Алма-Аты - Нур-Султан.

Сайт kp.ru писал, что лайнер разбился утром в пятницу, 27 декабря, при взлете из аэропорта. Он въехал за пределы взлетно-посадочной линии, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. По данным МВД, погибли девять человек, столько же пострадали. Однако СМИ сообщают о 14 жертвах авиакатастрофы.

Список погибших:

1.Астанов Николой 1971 г.р.

2. Хайдаров Р. 1940 г.р.

3. Калиев Бауржан 1974 г.р.

4. Карибаев Базархан 1974 г.р.

5. Муратбаев Марат 1961 г.р.

6. Нурбаев Абай 1982 г.р.

7. Исина А.

Личности остальных погибших устанавливаются.

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Видео с места крушения самолета авиакомпании Bek Air
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ИСТОЧНИК KP.RU

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