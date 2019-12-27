Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-27T07:42:23+03:00

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Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало предварительный список погибших в результате крушения самолета рейса Алма-Аты - Нур-Султан.

Сайт kp.ru писал, что лайнер разбился утром в пятницу, 27 декабря, при взлете из аэропорта. Он въехал за пределы взлетно-посадочной линии, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. По данным МВД, погибли девять человек, столько же пострадали. Однако СМИ сообщают о 14 жертвах авиакатастрофы.

Список погибших:

1.Астанов Николой 1971 г.р.

2. Хайдаров Р. 1940 г.р.

3. Калиев Бауржан 1974 г.р.

4. Карибаев Базархан 1974 г.р.

5. Муратбаев Марат 1961 г.р.

6. Нурбаев Абай 1982 г.р.

7. Исина А.

Личности остальных погибших устанавливаются.

tjk_kchsmvdrk Видео с места крушения самолета авиакомпании Bek Air

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU