2019-12-27T08:32:34+03:00
Происшествия

Опубликован список пассажиров, спасшихся при крушении самолета в Алма-Ате

В него вошли 60 человек из 100
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число погибших уточняетсяЧисло погибших уточняетсяФото: REUTERS
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"КП-Казахстан" опубликовала список пассажиров, спасенных при крушении самолета в аэропорту Алма-Аты.

Напомним, что направлявшийся в Нур-Султан лайнер разбился утром в пятницу, 27 декабря. Он потерял высоту сразу после взлета, а потом сбил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились около ста человек, включая пятерых членов экипажа. Пострадали несколько десятков человек, в том числе дети. Так, например, четырехмесячная девочка получила закрытую черепно-мозговую травму.

Список выживших в авиакатастрофе в Алма-Ате

Список выживших в авиакатастрофе в Алма-Ате

Число погибших пока разнится в данных МВД Казахстана и местных СМИ. Ведомство сообщает о девяти погибших, агентства - о 14. Сайт kp.ru писал, что россиян среди них, по предварительной информации, нет.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

Первое видео с места крушения самолета в Казахстане.В момент ЧП на борту лайнера находились 100 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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