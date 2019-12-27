2019-12-27T08:42:27+03:00
Происшествия

Назарбаев глубоко скорбит о жертвах крушения самолета в Алма-Ате

В результате авиакатастрофы погибли не менее 14 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиян среди погибших, по предварительным данным, нетРоссиян среди погибших, по предварительным данным, нетФото: REUTERS
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Алма-Ате.

Сайт kp.ru писал, что трагедия произошла утром в пятницу, 27 декабря, в аэропорту. Лайнер авиакомпании Bek Air должен был отправиться в Нур-Султан, но потерял высоту при взлете. Воздушное судно пересекло взлетно-посадочную полосу, протаранило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. К счастью, возгорания не произошло, но жертв все равно не удалось избежать.

По предварительным данным, погибли не менее 14 человек, еще несколько десятков пострадали, в том числе дети. Спастись удалось примерно 60 пассажирам и членам экипажа. Всего же на борту было 100 человек. Россиян среди них не числится.

"С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Bek Air"... Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте экс-президента.

Первое видео с места крушения самолета в Казахстане.В момент ЧП на борту лайнера находились 100 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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