Назарбаев глубоко скорбит о жертвах крушения самолета в Алма-Ате
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета в Алма-Ате.
Сайт kp.ru писал, что трагедия произошла утром в пятницу, 27 декабря, в аэропорту. Лайнер авиакомпании Bek Air должен был отправиться в Нур-Султан, но потерял высоту при взлете. Воздушное судно пересекло взлетно-посадочную полосу, протаранило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. К счастью, возгорания не произошло, но жертв все равно не удалось избежать.
По предварительным данным, погибли не менее 14 человек, еще несколько десятков пострадали, в том числе дети. Спастись удалось примерно 60 пассажирам и членам экипажа. Всего же на борту было 100 человек. Россиян среди них не числится.
"С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании "Bek Air"... Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте экс-президента.
Первое видео с места крушения самолета в Казахстане.В момент ЧП на борту лайнера находились 100 человек
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авиакатастрофа в Казахстане: Fokker-100 рухнул на жилые дома»