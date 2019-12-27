2019-12-27T07:44:53+03:00
Происшествия

В авиакатастрофе в Казахстане погибли 14 человек

Пострадали около 35, среди них есть дети
Мария ИГНАТЬЕВА
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В авиакатастрофе в Казахстане погибли 14 человек. Фото: МЧС КазахстанаВ авиакатастрофе в Казахстане погибли 14 человек. Фото: МЧС Казахстана
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В результате крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане, по предварительным данным, погибли 14 человек. Сообщается, что пострадали по меньшей мере 35 человек.

Как сообщает администрация Алма-Аты, пострадавшие были доставлены в городские госпитали, в том числе в больницу скорой помощи. Врачи оценивают состояние некоторых из них как крайне тяжелое. Известно, что ранения при крушении также получили дети.

- В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14, - сообщили в мэрии.

Как писал сайт kp.ru, самолет вылетел из Алма-Аты в 7:05 по местному времени. Он направлялся в Нур-Султан. Вскоре после взлета он пропал с радаров. Очевидец авиакатастрофы рассказал о первых и последних минутах полета воздушного судна. В сети уже появилось видео с места происшествия. В Генконсульстве РФ в Казахстане сообщили, что россиян на борту не было. Полеты самолетов такого типа как упал в Алма-Ате, приостановлены. По имеющейся информации, авиапарк компании состоит из Fokker-100.

По поручению премьер-министра страны создана специальная комиссия, которая будет заниматься расследованием авиакатастрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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