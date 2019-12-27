2019-12-27T09:40:22+03:00
Происшествия

В жилом доме, в который врезался самолет в Алма-Аты, не было людей

Сообщается, что здание еще только строилось [видео]
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments1
Катастрофа самолета компании "Bek Air" произошла утром 27 декабряКатастрофа самолета компании "Bek Air" произошла утром 27 декабряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В здании жилого дома, куда врезался самолет компании "Bek Air", следовавший из Алма-Аты в Нурсултан, никого не было. Об это сообщил утром в пятницу 27 декабря заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков.

"Фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом. В жилом доме никого, к счастью не оказалось. И в настоящее время в самолете никого нет", - передает слова чиновника ТАСС.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о падении в Казахстане самолета авиакомпании "Bek Air", на борту воздушного судна было порядка 100 человек, на данный момент известно о 15 погибших - четырнадцать человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Сообщается, что среди жертв авиакатастрофы - глава Совета генералов Казахстана Рустем Хайдаров. Генконсульство России пояснило, что на борту самолета не было российских граждан.

qazceerqazceer
Очевидец рассказывает о падении самолета в Казахстане
12 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Россия - это смерть": Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Пассажиры рассказали о происшествии с самолетом «Москва-Самара» в Шереметьево
Ученые выяснили, чем новогодние праздники опасны для психики
При крушении самолета в Казахстане погиб капитан воздушного судна
Ученица Этери Тутберидзе соболезнует в связи с крушением самолета в Алма-Ате
В Госдуме предложили выпускать должников за границу, но только в Новый год
К Новому году россияне накупили смартфонов на 4 миллиарда рублей
Фото с места падения самолета в Алма-Аты: в авиакатастрофе погибли 15 человек
Работа авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения самолета в Алма-Ате
"Из 16 происшествий с Fokker-100 два связаны с обледенением". Эксперт назвал версии крушения самолета в Казахстане
В жилом доме, в который врезался самолет в Алма-Аты, не было людей
Число погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате увеличилось до 15
Россияне стали активнее заниматься благотворительностью перед Новым годом
Назарбаев глубоко скорбит о жертвах крушения самолета в Алма-Ате
Во время крушения самолета в Казахстане погиб глава Совета генералов страны
При крушении самолета в Казахстане пострадал четырехмесячный ребенок
Опубликован список пассажиров, спасшихся при крушении самолета в Алма-Ате
В «Шереметьво» самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В авиакатастрофе в Казахстане погибли 14 человек
Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане
Очевидец рассказал о крушении пассажирского самолета в Казахстане
На борту разбившегося в Алма-Ате самолета не было россиян