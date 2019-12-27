В жилом доме, в который врезался самолет в Алма-Аты, не было людей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-27T09:40:22+03:00

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В здании жилого дома, куда врезался самолет компании "Bek Air", следовавший из Алма-Аты в Нурсултан, никого не было. Об это сообщил утром в пятницу 27 декабря заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков.

"Фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом. В жилом доме никого, к счастью не оказалось. И в настоящее время в самолете никого нет", - передает слова чиновника ТАСС.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о падении в Казахстане самолета авиакомпании "Bek Air", на борту воздушного судна было порядка 100 человек, на данный момент известно о 15 погибших - четырнадцать человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Сообщается, что среди жертв авиакатастрофы - глава Совета генералов Казахстана Рустем Хайдаров. Генконсульство России пояснило, что на борту самолета не было российских граждан.

qazceer Очевидец рассказывает о падении самолета в Казахстане

ИСТОЧНИК KP.RU