Во время крушения самолета в Казахстане погиб глава Совета генералов страны

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-27T09:01:24+03:00

На борту разбившегося самолета в Казахстане было сто человек

Рустем Хайдаров указан в списке жертв, который озвучили в МВД

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Одним из погибших во время крушения самолета в Казахстане оказался Рустем Хайдаров. Имя главы Совета генералов Казахстана указано в списке жертв, который был озвучен Министерством внутренних страны.

Совет генералов был создан в 2001 году, в него вошли бывшие первые руководители силовых структур. Основная цель объединения - содействие Президенту РК в укреплении национальной безопасности, обороны и правопорядка, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Возглавлял организацию генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР Кайдаров Рустем Есимханович.

Изначально в списке было семь фамилий, но источники сообщают, что число жертв в два раза больше. Сейчас на месте крушения работают экстренные службы, ведется разбор завалов.

"КП-Казахстан" опубликовала список пассажиров, спасенных при крушении самолета в аэропорту Алма-Аты. Всего на борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа, россиян среди пассажиров не было.

При крушении самолета авиакомпании Bek Air пострадали по меньшей мере 35 человек. Среди них есть дети. Известно, что самому маленькому пассажиру, получившему травмы в авиакатастрофе всего четыре месяца.

По имеющимся данным, врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение головного мозга.

Очевидцы сообщают, что самолет упал сразу после взлета. Борт сделал круг и рухнул на окраине аэропорта, за ограждением. Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа . На месте работают больше тысячи человек, сообщает Пятый канал.

qazceer Очевидец рассказывает о падении самолета в Казахстане

ИСТОЧНИК KP.RU