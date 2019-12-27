Лавров назвал причину введения санкций против "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 11:21 2019-12-27T11:53:33+03:00

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Соединенные Штаты вводят санкции против газопровода "Северный поток — 2", руководствуясь исключительно своей выгодой, а не энергетической безопасностью стран Европейского Союза.

Американцы пытаются навязать западным потребителям свой сжиженный природный газ, выталкивая Россию с рынка. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сайт kp.ru писал, что неделей ранее президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет на 2020 финансовый год. В документе содержится положение о санкциях против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". На компании, которые помогают в реализации этих проектов, будут наложены ограничительные меры.

"Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую СП-2 укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы", - цитирует РИА Новости главу МИД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751291" frameborder="0"></iframe> Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

ИСТОЧНИК KP.RU