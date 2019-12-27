Песков опроверг слухи о том, что взрыв в Магнитогорске был терактом
Информация о том, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске был терактом, не соответствует действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимир Путин.
Он напомнил, что специалисты смогли доказать взрыв бытового газа. Именно он стал причиной гибели 39 человек утром 31 декабря 2018 года.
"Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи (о теракте - прим.ред.) являются ничем иным, кроме слухов и не соответствуют действительности", - подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, причин для дальнейшего обсуждения этой ситуации нет.
Напомним, что в канун Нового года обрушился целый подъезд жилой многоэтажки в Магнитогорске. По официальным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа в одной из квартир на втором этаже. В числе жертв трагедии оказались 20 женщин, 13 мужчин и шестеро детей.
Сайт kp.ru писал настоящим чудом в этой ситуации стало спасение младенца. Маленький Ваня Фокин провел под завалами целые сутки при температуре -25 градусов, но выжил.
39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»