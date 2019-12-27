Шойгу доложил Путину о постановке комплекса "Авангард" на боевое дежурство

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-27T14:21:10+03:00

Ранее сообщалось, что ракеты загрузят в шахты на территории Домбаровской дивизии РВСН

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о постановке первого ракетного комплекса с блоком "Авангард" на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Согласно ее данным, заступление на дежурство произошло в пятницу, 27 декабря, в 10:00 по московскому времени, передает РИА Новости.

Напомним, что еще пять лет назад проект по созданию ракеты ядерным планирующим блоком "Авангард" хотели закрыть из-за проблем, но конструкторам дали второй шанс, которым они успешно воспользовались. В декабре 2018 года состоялся первый пуск, а в ноябре 2019-го стало известно о скором заступлении комплекса на боевое дежурство.

Сайт kp.ru писал, что две ракеты из состава первого полка планировалось разместить на территории Домбаровской дивизии РВСН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/641511" frameborder="0"></iframe> Путин: новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит.Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировал президент в обращению к парламенту 1 марта 2018

ИСТОЧНИК KP.RU