Bek Air вернет деньги за билеты на все рейсы до Нового года после крушения самолета
Казахстанская авиакомпания Bek Air объявила, что вернет всем желающим деньги за билеты на рейсы, запланированные вплоть до 31 декабря. Такие меры приняли из-за катастрофы самолета, следовавшего из Алма-Аты в Нурсултан, случившейся 27 декабря.
- Авиакомпания Bek Air осуществляет возврат стоимости авиабилетов пассажирам всех рейсов авиакомпании, запланированных к выполнению до 31 декабря 2019 года, - сообщила компания в своем аккаунте в соцсетях. Все желающие могут обратиться за возвратом средств туда, где приобретали билеты. Если билет был куплен онлайн, то оставить заявку можно по электронному адресу.
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ИСТОЧНИК KP.RU