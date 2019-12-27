Bek Air вернет деньги за билеты на все рейсы до Нового года после крушения самолета

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-27T14:24:03+03:00

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Казахстанская авиакомпания Bek Air объявила, что вернет всем желающим деньги за билеты на рейсы, запланированные вплоть до 31 декабря. Такие меры приняли из-за катастрофы самолета, следовавшего из Алма-Аты в Нурсултан, случившейся 27 декабря.

- Авиакомпания Bek Air осуществляет возврат стоимости авиабилетов пассажирам всех рейсов авиакомпании, запланированных к выполнению до 31 декабря 2019 года, - сообщила компания в своем аккаунте в соцсетях. Все желающие могут обратиться за возвратом средств туда, где приобретали билеты. Если билет был куплен онлайн, то оставить заявку можно по электронному адресу.

Авиаэксперт: У Fokker-100 в Алма-Ате отказал один из двигателей, из-за этого самолет развернуло, он сделал вираж и ударился о здание 00:00 00:00

Воздушный лайнер Fokker-100 потерял высоту прямо на взлете и врезался в пустой жилой дом. На борту самолета находилось 98 человек, по данным местного МВД, 12 из них погибли, в том числе глава Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, а также командир экипажа. На данный момент среди причин трагедии рассматривают ошибку пилотов и техническую неисправность самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU