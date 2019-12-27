2019-12-27T13:41:07+03:00
Происшествия

На месте крушения самолета в Алма-Ате нашли бортовые самописцы

"Черные ящики" будут изъяты для исследования и выяснения причин трагедии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Казахстане разбился лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek AirВ Казахстане разбился лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek AirФото: REUTERS
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На месте крушения пассажирского самолета близ аэропорта Алма-Аты нашли бортовые самописцы. Специалистам предстоит извлечь "черные ящики" для установления причин авиакатастрофы. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

"Бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, что лайнер авиакомпании Bek Air разбился утром в пятницу, 27 декабря. Воздушное судно начало терять высоту сразу после взлета и врезалось в двухэтажный жилой дом.

На месте инцидента погибли 14 человек, еще один скончался уже в больнице. Всего же на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Командир воздушного судна числится среди жертв трагедии. Десяткам пострадавших оказывается медицинская помощь.

Сайт kp.ru писал, что специалисты рассматривают несколько версий случившегося - ошибка пилота и техническая проблема.

Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU

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