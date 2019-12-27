Причина крушения самолета в Алма-Ате в Казахстане: у следствия две версии
Причина крушения самолета в Алма-ате в Казахстане все еще выясняется. Следователи рассматривают сразу несколько версий. Об этом сообщил вице-премьер Роман Скляр.
Сайт kp.ru писал, что авиакатастрофа произошла утром в пятницу, 27 декабря. Лайнер рейса Алма-Аты - Нур-Султан врезался в жилой дом сразу после взлета.
Согласно данным правительства, при наборе высоты Fokker-100 дважды коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью.
"Рассматриваются две версии: либо ошибка пилота, либо техническая причина. Это установит специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета", - цитирует "Интерфакс" Скляра.
Тем временем, число погибших при крушении возросло до 15 человек. Об этом сообщает Минздрав Казахстана. Пострадавшие исчисляются десятками, среди них есть дети. Всего же на борту самолета находились около 100 человек, включая пятерых членов экипажа. Иностранцы тоже были, но не россияне.
Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Авиакатастрофа в Казахстане: Fokker-100 рухнул на жилые дома»