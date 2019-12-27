Причина крушения самолета в Алма-Ате в Казахстане: у следствия две версии

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-27T11:58:02+03:00

На борту самолета находились около 100 человек. в том числе иностранцы Фото: REUTERS

Специалисты считают, что причиной крушения самолета в Алма-Ате в Казахстане могла стать ошибка пилота или техническая проблема

Изменить размер текста: A A

Причина крушения самолета в Алма-ате в Казахстане все еще выясняется. Следователи рассматривают сразу несколько версий. Об этом сообщил вице-премьер Роман Скляр.

Сайт kp.ru писал, что авиакатастрофа произошла утром в пятницу, 27 декабря. Лайнер рейса Алма-Аты - Нур-Султан врезался в жилой дом сразу после взлета.

Согласно данным правительства, при наборе высоты Fokker-100 дважды коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью.

"Рассматриваются две версии: либо ошибка пилота, либо техническая причина. Это установит специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета", - цитирует "Интерфакс" Скляра.

Тем временем, число погибших при крушении возросло до 15 человек. Об этом сообщает Минздрав Казахстана. Пострадавшие исчисляются десятками, среди них есть дети. Всего же на борту самолета находились около 100 человек, включая пятерых членов экипажа. Иностранцы тоже были, но не россияне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU