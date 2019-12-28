Со средней и старшей сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-28T12:52:31+03:00

Ограничение свободы отменено, но обвиняемым в убийстве отца по-прежнему запрещено общаться между собой

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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания России сняли электронные браслеты с Ангелины и Крестины Хачатурян - старших из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца. Новость сообщил адвокат девушек Алексей Паршин.

Он напомнил, что с младшей сестры, Марии Хачатурян, браслет сняли накануне, после того, как инспекция ФСИН прекратила учетное дело. Теперь же ограничения свободы отменены для всех троих подсудимых.

"Сняли электронные браслеты у Крестины и Ангелины", - цитирует ТАСС адвоката.

Сайт kp.ru писал, что сестрам по-прежнему нельзя общаться друг другом, свидетелями по делу, и журналистами. Они находились в СИЗО с самого дня убийства - 27 июля 2018 года, и были отпущены домой под запрет определенных действий лишь после того, как уголовное дело попало в Главное следственное управление СК РФ.

Защитники сестер уже подали ходатайство в прокуратуру о том, чтобы девушкам разрешили встречаться или хотя бы встретить Новый год вместе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/738678" frameborder="0"></iframe> Адвокат со стороны Михаила Хачатуряна считает, что сестры спланировали убийство.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU