Со средней и старшей сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания России сняли электронные браслеты с Ангелины и Крестины Хачатурян - старших из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца. Новость сообщил адвокат девушек Алексей Паршин.
Он напомнил, что с младшей сестры, Марии Хачатурян, браслет сняли накануне, после того, как инспекция ФСИН прекратила учетное дело. Теперь же ограничения свободы отменены для всех троих подсудимых.
"Сняли электронные браслеты у Крестины и Ангелины", - цитирует ТАСС адвоката.
Сайт kp.ru писал, что сестрам по-прежнему нельзя общаться друг другом, свидетелями по делу, и журналистами. Они находились в СИЗО с самого дня убийства - 27 июля 2018 года, и были отпущены домой под запрет определенных действий лишь после того, как уголовное дело попало в Главное следственное управление СК РФ.
Защитники сестер уже подали ходатайство в прокуратуру о том, чтобы девушкам разрешили встречаться или хотя бы встретить Новый год вместе.
Адвокат со стороны Михаила Хачатуряна считает, что сестры спланировали убийство.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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