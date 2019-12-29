2019-12-29T15:45:30+03:00
В мире

Новое "чудо на кукурузном поле": аргентинский пилот повторил подвиг летчика Юсупова

Самолет Cessna C560X совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя - все выжили [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пассажиры выбрались из салона самолета самостоятельно. Фото: twitter.com/julianimhoffПассажиры выбрались из салона самолета самостоятельно. Фото: twitter.com/julianimhoff
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Аргентинский пилот повторил подвиг российского летчика-героя Дамира Юсупова, который в августе 2019 года аварийно посадил Airbus А321 в кукурузном поле под Жуковским и спас всех находящихся на борту людей.

У небольшого частного самолета Cessna C560X возникла проблема с двигателем. Капитан воздушного судна принял решение приземляться прямо среди початков. Все произошло неподалеку от города Мар-дель-Плата.

На борту находились девять человек. Судно успешно совершило посадку. Все выжили - никто не пострадал, передает газета La Nacion.

Этот случай очень напоминает события четырехмесячной давности. Сайт kp.ru писал, что тогда на борту лайнера рейса Москва-Симферополь находились 224 пассажира и семь членов экипажа. Из-за попадания стаи чаек в двигатели самолета они оба отказали, и пилот вынужден был сажать машину на брюхо.

Благодаря его профессиональным действиям и мастерству воздушное судно не загорелось. Люди смогли выбраться из салона самостоятельно еще до прибытия экипажа. В народе случившееся сразу прозвали "чудом на кукурузном поле", а летчику Дамиру Юсупову присвоили звание Героя России.

Новое "чудо на кукурузном поле": В Аргентине пилот посадил самолет Cessna.Никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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