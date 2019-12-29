Иран предложил соседям поучаствовать в учениях с Россией и Китаем

СЕГОДНЯ 20:15 2019-12-29T20:15:16+03:00

Маневры под кодовым названием "Пояс морской безопасности" проходят в Аравийском море

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Иран предложил соседним странами принять участие в следующих совместных военно-морских учениях с Россией и Китаем. Идею озвучил командующий ВМС армии Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его мнению, безопасность судоходства в Аравийском море должны обеспечивать страны региона, у которых есть морской потенциал.

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ИСТОЧНИК KP.RU