Иран предложил соседям поучаствовать в учениях с Россией и Китаем
Маневры под кодовым названием "Пояс морской безопасности" проходят в Аравийском море
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Иран предложил соседним странами принять участие в следующих совместных военно-морских учениях с Россией и Китаем. Идею озвучил командующий ВМС армии Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.
По его мнению, безопасность судоходства в Аравийском море должны обеспечивать страны региона, у которых есть морской потенциал.
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ИСТОЧНИК KP.RU