2019-12-29T21:07:05+03:00
В мире

В Британии мужчина забеременел от женщины. Роды принимал врач-трансгендер

Счастливые родители хотят, чтобы малыш сам выбрал свою гендерную принадлежность, когда вырастет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Малыш сам выберет себе пол, когда вырастетМалыш сам выберет себе пол, когда вырастетФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Весьма необычный случай произошел в Великобритании. Там мужчина-трансгендер родил ребенка от женщины-трансгендера, а роды принимал врач, который некогда тоже сменил пол.

Счастливыми родителями стали 39-летний свадебный фотограф Рувим Шарп и его 28-летний партнер Джей, который позиционирует себя небинарной личностью. Это значит, что он не относит себя ни к женщине, ни к мужчине.

Еще двенадцать лет назад Шарп совершил трансгендерный переход, но шесть лет спустя перестал регулярно принимать тестостерон, потому что хотел детей. У него сохранились яичники и матка, а потому такой шанс был. Джей поддержал возлюбленного в его желании, и они вместе выбрали донора спермы для зачатия. Как ни странно, им стала женщина-трансгендер, у которой остались мужские половые органы.

Попытка забеременеть посредством ЭКО удалась с третьего раза. Врачом Рувима стал врач-трансгендер. Пара посчитала, что он не будет задавать лишних вопросов и лучше разберется в нюансах организма сменившего пол родителя.

В результате роды прошли успешно путем кесарева сечения. На настоящий момент малышу уже три месяца, и он чувствует себя прекрасно. Рувим предпочитает называть себя отцом, а не мамой. Он также хочет предоставить ребенку возможность самому определить свою гендерную принадлежность по мере взросления, передает издание The Mirror.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай, когда трансгендер обзаводится потомством. Более того, сейчас такие люди становятся мэрами и даже претендуют на звание "Мисс вселенная". Об одной из таких "красавиц" писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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