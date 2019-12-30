2019-12-30T01:48:41+03:00
Происшествия

В США небольшой самолет упал на жилой дом, погиб пилот

Сообщений о возможных жертвах и пострадавших на земле пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Небольшой самолёт потерпел крушение в американском штате МэрилендНебольшой самолёт потерпел крушение в американском штате МэрилендФото: REUTERS
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В воскресенье, 29 декабря, в американском штате Мэриленд потерпел крушение небольшой частный самолет. Воздушное судно вскоре после взлета из местного аэропорта упало на жилой дом, пока известно об одной жертве аварии – погиб пилот, информации о возможных жертвах и пострадавших на земле пока не поступало, передает телеканал Daily Sabah со ссылкой на пожарные службы округа Принс-Джордж.

Сообщается, что крушение произошло в пригороде Вашингтона во второй половине дня, после падения самолет загорелся, огонь к этому часу уже потушили. На месте аварии работают спасательные службы. Неизвестно, был ли кто-нибудь в доме в момент падения самолета.

Стоит отметить, что подобные случаи в США – не редкость. Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине августа легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском городе Покипси (штат Нью-Йорк), а в конце июня подобное крушение произошло в штате Северная Каролина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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