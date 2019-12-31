Российские дипломаты перед Новым годом посетили летчика Ярошенко в американской тюрьме

СЕГОДНЯ 00:28 2019-12-31T00:35:49+03:00

Российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В посольстве России в США отмечают, что наш соотечественник «старается держаться стойко», несмотря на болезни и отсутствие надлежащей медпомощи

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Сотрудники посольства России в США в преддверии Нового года посетили в американской тюрьме города Данбери (штат Коннектикут) российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам лишения свободы.

В опубликованном на странице дипмиссии в Facebook сообщении представительства нашей страны говорится, что Ярошенко «старается держаться стойко», несмотря на «обострившиеся хронические заболевания, отсутствие надлежащей медпомощи» и несправедливость, с которой ему пришлось столкнуться.

«Дипломаты передали ему наилучшие пожелания от всех неравнодушных к его судьбе соотечественников. Заверили Константина, что будем и дальше делать все возможное для его скорейшего возвращения на Родину», - отмечается в сообщении посольства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Константин Ярошенко пожаловался на ухудшение здоровья еще в ноябре прошлого года. Тогда же россиянин обратился к администрации тюрьмы «Данбери», чтобы ему предоставили необходимое лечение, однако должной медицинской помощи так и не получил.

Россиянина по подозрению в контрабанде наркотиков задержали в Либерии в 2010 году, 7 сентября 2011 года суд в США приговорил его к 20 годам заключения, а 7 октября этого года американские власти в очередной раз отказались передать летчика России.

ИСТОЧНИК KP.RU