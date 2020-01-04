В США отрицают свою причастность к авиаударам по колонне шиитского ополчения с врачами в Багдаде

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:48:34+03:00

В США объявили, что не наносили удар по колонне с медиками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате авиаатаки погибли по меньшей мере шесть человек

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Коалиция США отрицает нанесение авиаударов по иракскому шиитскому ополчению «Аль-Хашд аш-Шааби». Ранее телеканал As Sumaria сообщил об атаке, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, взорвались два автомобиля. Известно, что в колонне находились медики, данных о точном количестве погибших и раненных не приводят.

- Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада),- написал в сообщении твиттер представитель штаба операции "Непоколебимая решимость".

Отрицать своего участия в другом авиаударе, в результате которого в Багдаде погиб генерал Сулеймани, американцы не стали. Спецоперацию они объяснили борьбой с терроризмом. Сулеймани возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — военное подразделение Корпуса стражей исламской революции, которое занималось борьбой с террористами, в том числе в Сирии.

В Совфеде считают убийство иранского генерала - нарушением норм международного права и ждут реакции от стран-участниц ООН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU