В США отрицают свою причастность к авиаударам по колонне шиитского ополчения с врачами в Багдаде
Коалиция США отрицает нанесение авиаударов по иракскому шиитскому ополчению «Аль-Хашд аш-Шааби». Ранее телеканал As Sumaria сообщил об атаке, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек, взорвались два автомобиля. Известно, что в колонне находились медики, данных о точном количестве погибших и раненных не приводят.
- Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада),- написал в сообщении твиттер представитель штаба операции "Непоколебимая решимость".
Отрицать своего участия в другом авиаударе, в результате которого в Багдаде погиб генерал Сулеймани, американцы не стали. Спецоперацию они объяснили борьбой с терроризмом. Сулеймани возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — военное подразделение Корпуса стражей исламской революции, которое занималось борьбой с террористами, в том числе в Сирии.
В Совфеде считают убийство иранского генерала - нарушением норм международного права и ждут реакции от стран-участниц ООН.
Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU