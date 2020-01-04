Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

4 Янв. 2020 2020-01-04T03:53:53+03:00

По предварительным данным погибли шесть человек

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Кортеж машин иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", который поддерживается Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада. По данным агенства Reuters, транспорт атаковали с воздуха в районе Эт-Таджи на севере города.

По предварительным данным, в результате атаки погибли шесть человек. Подробности о личностях жертв не приводятся. Как пишут РИА Новости, авиаудару подверглись две машины шиитского ополчения.

- Атакованы две машины "Аль-Хашед Аш-Шааби" авиаударом на трассе Таджи. На данный момент неизвестно, кто был внутри, - цитирует издание члена командования подразделения "Асаиб Ахль Аль-Хак" из ополчения Джавад Ат-Талибави.

Сайт kp.ru писал ранее, что 3 января после убийства Сулеймани в результате американского ракетного удара верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Вашингтону. Израильский министр обороны созвал экстренное совещание с главами спецслужб и привел армию в повышенную готовность в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана и Сектора Газа. Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон заявили, что произошедшие может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе. Такое же мнение высказали Минобороны и МИД России.

ИСТОЧНИК KP.RU