4 Янв. 2020 2020-01-04T01:23:50+03:00

Трамп заявил, что убийством генерала Сулеймани Сша пытались остановить войну, а не развязать ее Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил, что главу спецподразделения КУДС Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани ликвидировали с целью предотвратить войну, а не развязать ее.

- Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать. То, что США сделали вчера, надо было сделать уже давно. Многие жизни были бы спасены, - заявил Трамп.

По мнению американского лидера, Сулеймани двадцать лет дестабилизировал обстановку на Ближнем Востоке. Трамп уверен, что генерал якобы несет ответственность за гибель сотни американцев.

- Смерть невинных людей была нездоровой страстью Сулеймани, он вносил вклад в террористические акты от Нью-Дели до Лондона. Сегодня мы вспоминаем жертвы множества зверств Сулеймани и утешаемся тем, что его правление, основанное на терроре, закончилось, - резюмировал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что Штаты не добивается смены режима в Иране.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что США признались, что провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В результате погибли восемь человек. Среди них заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис. В Пентагоне заявили, что действовали по указу президента США Дональда Трампа. Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи пообещал "жестко" отомстить.

ИСТОЧНИК KP.RU