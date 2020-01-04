2020-01-04T18:54:26+03:00
В мире

Парламент востока Ливии решил разорвать отношения с Турцией

Ранее в Бенгази не одобрили соглашение Триполи с Анкарой об оказании военной поддержки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Парламент востока Ливии решил разорвать отношения с ТурциейПарламент востока Ливии решил разорвать отношения с ТурциейФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент, который поддерживает Ливийскую национальную армию маршала Халифа Хафтара, единогласно проголосовал за разрыв отношений с Анкарой.

На заседании депутаты поддержали идею наделить Генеральный штаб Вооруженных сил полномочиями по блокировке портов и пропускных пунктов, а также тех аэропортов, которые находятся под контролем ополчения.

Ранее парламент востока Ливии не одобрил соглашение триполийских властей с Турцией об оказании военной поддержки.

Напомним, Триполи запросил у Анкары военную поддержку и просил ввести наземные и воздушные войска из-за наступления сил Хафтара. Турецкий парламент разрешил отправку военнослужащих. В свою очередь командующий Ливийской национальной армией объявил всеобщую мобилизацию в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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