Парламент востока Ливии решил разорвать отношения с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент, который поддерживает Ливийскую национальную армию маршала Халифа Хафтара, единогласно проголосовал за разрыв отношений с Анкарой.
На заседании депутаты поддержали идею наделить Генеральный штаб Вооруженных сил полномочиями по блокировке портов и пропускных пунктов, а также тех аэропортов, которые находятся под контролем ополчения.
Ранее парламент востока Ливии не одобрил соглашение триполийских властей с Турцией об оказании военной поддержки.
Напомним, Триполи запросил у Анкары военную поддержку и просил ввести наземные и воздушные войска из-за наступления сил Хафтара. Турецкий парламент разрешил отправку военнослужащих. В свою очередь командующий Ливийской национальной армией объявил всеобщую мобилизацию в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU