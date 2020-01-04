В Ираке объявили трехдневный траур по Сулеймани и аль-Мухандиса
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный национальный траур в связи с гибелью в Багдаде генерала элитного военного подразделения Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Кассема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
На своей официальной странице в Twitter глава правительства Ирака сообщил о том, что траур объявлен с субботы, 4 января.
Напомним, 3 января в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада были убиты пять человек, в том числе генерал КСИР и замглавы шиитского ополчения. В Пентагоне заявили, что действовали по указанию президента США Дональда Трампа. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшие «тяжелейшим преступлением, а верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи пообещал отомстить.
Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.
ИСТОЧНИК KP.RU