Шиитское ополчение пригрозило атаковать американские базы в Ираке

5 Янв. 2020 2020-01-05T01:08:13+03:00

Группировка «Катаиб Хезболлах» предупредила иракских силовиков, чтобы те с вечера воскресенья держались подальше от военных баз США

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Представители шиитского ополчения пригрозили начиная с вечера воскресенья, 5 декабря, атаковать военные базы в Ираке, которые используют американские военнослужащие. Об этом говорится в заявлении командующего спецоперациями группировки «Катаиб Хезболлах» (входит в состав шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби»), опубликованном в Twitter.

В заявлении отмечается, что сотрудники иракских сил безопасности должны держаться от мест дислокации Вооруженных сил Соединенных Штатов «на расстоянии не менее километра».

Напомним, как писал сайт kp.ru, после гибели иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги Абу Махди аль-Махандис, убитых в результате американского ракетного удара 3 января в районе аэропорта Багдада, 4 января рядом с посольством Соединённых Штатов в иракской столице взорвались две ракеты, еще две — на территории военно-воздушной базы Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753200" frameborder="0"></iframe> Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

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ИСТОЧНИК KP.RU