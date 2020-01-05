"Иранские хакеры" взломали правительственный сайт США
Неизвестные хакеры выдали себя за группу кибербезопасности Ирана и взломали правительственный сайт США, на котором в открытом доступе публикуется различная документация.
В минувшую субботу, 4 января, на главной странице портала Federal Depository Library Program появился коллаж из фотографии окровавленного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которого ударили кулаком в лицо, и ракет. Также киберпреступники разместили заявления в поддержку Ирана на английском и персидском языках.
"Это послание от Исламской Республики. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе - угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака", - цитирует запись BNO News.
Напомним, что в результате американского ракетного обстрела 3 января недалеко от аэропорта Багдада погибли иранский военачальник Касем Сулеймани и его иракский коллега Абу Махди аль-Махандис.
Сайт kp.ru писал, что действия США раскритиковали миллионы людей по всему миру, в том числе сами жители этой страны. Общественность опасается, что конфликт может спровоцировать новую войну.
Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU