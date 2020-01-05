Командующий КСИР пообещал положить конец присутствию США на Ближнем Востоке

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:43:37+03:00

Любой, кто встанет на сторону Вашингтона, будет считать врагом мусульман

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Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что присутствию Соединенных Штатов на Ближнем Востоке будет положен конец. Иран не допустит, чтобы американцы оставались в регионе после того, как убили военачальника Касема Сулеймани и его иракского коллегу Абу Махди аль-Махандиса.

Салами пообещал взять реванш, но не уточнил сроки и масштабы операции. Он напомнил, что США всегда терпели поражения из-за своих собственных ошибок. Теперь же любой, кто примет сторону Белого дома, будет считаться врагом мусульман.

"За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие", - цитирует командующего агентство IRNA.

По мнению Салами, с уходом США на Ближнем Востоке восстановятся процветание, безопасность и мир.

Сайт kp.ru писал, что 3 января Штаты нанесли ракетный удар недалеко от аэропорта Багдада. В результате атаки погибли иранский и иракский генералы.

На следующий день рядом с американским посольством в Багдаде взорвались две ракеты. Также удару подверглась военно-воздушная база Балад, которую используют военные США.

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил одновременно атаковать полсотни объектов на территории Исламской Республики, если она попытается напасть на американцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753200" frameborder="0"></iframe> Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

ИСТОЧНИК KP.RU