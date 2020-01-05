Командующий КСИР пообещал положить конец присутствию США на Ближнем Востоке
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что присутствию Соединенных Штатов на Ближнем Востоке будет положен конец. Иран не допустит, чтобы американцы оставались в регионе после того, как убили военачальника Касема Сулеймани и его иракского коллегу Абу Махди аль-Махандиса.
Салами пообещал взять реванш, но не уточнил сроки и масштабы операции. Он напомнил, что США всегда терпели поражения из-за своих собственных ошибок. Теперь же любой, кто примет сторону Белого дома, будет считаться врагом мусульман.
"За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие", - цитирует командующего агентство IRNA.
По мнению Салами, с уходом США на Ближнем Востоке восстановятся процветание, безопасность и мир.
Сайт kp.ru писал, что 3 января Штаты нанесли ракетный удар недалеко от аэропорта Багдада. В результате атаки погибли иранский и иракский генералы.
На следующий день рядом с американским посольством в Багдаде взорвались две ракеты. Также удару подверглась военно-воздушная база Балад, которую используют военные США.
Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил одновременно атаковать полсотни объектов на территории Исламской Республики, если она попытается напасть на американцев.
Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.
ИСТОЧНИК KP.RU