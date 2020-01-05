Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки советам Пентагона

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:28:21+03:00

Разведданные свидетельствовали о том, что Иран не собирается нападать, но США все равно атаковали кортеж военачальника республики

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Президент США Дональд Трамп приказал убить командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани вопреки рекомендациям Пентагона и последним данным разведки.

Вашингтон сам спровоцировал массовые беспорядки в Багдаде, совершив налет на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме, в результате чего была осуществлена попытка штурма американского посольства.

Согласно данным источников американской газеты The New York Times в министерстве обороны Соединенных Штатов и администрации, никто не ожидал, что Трамп выскажется за радикальный вариант ответа на такие действия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753200" frameborder="0"></iframe> Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

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ИСТОЧНИК KP.RU