США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением парламента Ирака потребовать вывода иностранных войск из страны, принятом депутатами после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.
Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, добавив, что в Вашингтоне ожидают «дальнейших разъяснений относительно правового характера и последствий» такого решения.
«Мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ*», - подчеркнула она.
Пресс-секретарь госдепа также отметила, что совместная борьба с ИГИЛ* «отвечает общим интересам» обеих стран, а президентская администрация Дональда Трампа «по-прежнему привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку», передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» международной коалицией и вывод иностранных войск из страны.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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