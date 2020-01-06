США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

6 Янв. 2020 2020-01-06T02:16:07+03:00

В госдепартаменте разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск Фото: REUTERS

Госдепартамент призвал иракские власти «еще раз оценить важность» присутствия сил коалиции для борьбы с ИГ*

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Соединенные Штаты разочарованы решением парламента Ирака потребовать вывода иностранных войск из страны, принятом депутатами после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, добавив, что в Вашингтоне ожидают «дальнейших разъяснений относительно правового характера и последствий» такого решения.

«Мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ*», - подчеркнула она.

Пресс-секретарь госдепа также отметила, что совместная борьба с ИГИЛ* «отвечает общим интересам» обеих стран, а президентская администрация Дональда Трампа «по-прежнему привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» международной коалицией и вывод иностранных войск из страны.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU