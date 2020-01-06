2020-01-06T09:30:02+03:00
В мире

Преемник Сулеймани пообещал изгнать американцев из региона

Исмаил Каани назвал такие действия «единственной компенсацией» за убийство иранского генерала
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Преемник Сулеймани пообещал изгнать американцев из регионаПреемник Сулеймани пообещал изгнать американцев из регионаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани пообещал изгнать американцев из региона в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

«Обещаем продолжить путь мученика Сулеймани с теми же силами (…) Единственной компенсацией для нас станет изгнание Америки из региона», — передает Reuters слова нового командующего КСИР.

Напомним, после американского ракетного удара в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани, о планах отомстить Вашингтону рассказал Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также военный советник руководителя Исламской Республики Хосейн Деган. Иранский президент Ирана Хасан Роухани назвал ликвидацию генерала КСИР «тяжелейшим преступлением» и заявил, что американская сторона ответит за свою операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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