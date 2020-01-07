2020-01-07T08:39:21+03:00
Политика

США уже готовят санкции против Ирака

Правда, пока неизвестно, как именно Вашингтон намерен «наказать» Багдад за требование вывести американские войска
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Парламент Ирака 5 января принял решение выдворить из страны всех иностранных военныхПарламент Ирака 5 января принял решение выдворить из страны всех иностранных военныхФото: REUTERS
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Вашингтонская администрация уже приступила к подготовке обещанного президентом США Дональдом Трампом пакета санкций против Ирака, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника из числа американских чиновников.

По словам собеседников издания, окончательное решение Белый дом и Минфин пока не приняли, однако если санкции все же введут, то ограничения, в основном, будут экономическими и политическими.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января парламент Ирака принял решение расторгнуть соглашение с возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» коалицией и выдворить из страны всех иностранных военных.

После этого Трамп пригрозил Багдаду «очень серьезными» санкциями за «враждебность» по отношению к Вашингтону и заявил, что войска США не уйдут из Ирака, пока тот не заплатит за авиабазу, построенную американцами на территории ближневосточной страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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