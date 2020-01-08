В Пентагоне сообщили, что не хотят развязывать войну с Ираном

8 Янв. 2020 2020-01-08T02:33:45+03:00

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Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что страна не хочет развязывать войну с Ираном. По его словам, все обстоит абсолютно наоборот. Штаты готовятся к тому, чтобы положить ей конец.

- Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец. Как я говорил многим своим коллегам во время бесед в последние несколько дней, мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего, - заявил глава Пентагона в интервью для телекомпании CNN.

Он также сказал, что убитый США командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был "пойман с поличным". По его словам, два лидера террористических организаций встречались, чтобы спланировать атаки на американских военных. Поэтому, как считает Эспер, Вашингтон принял верное решение "устранив этих игроков с поля боя".

Напомним, Сулеймани погиб 3 января в результате американского ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Пентагон сообщил, что действовал по приказу президента США Дональда Трампа. Позже глава Белого дома обвинил иранского генерала в причастности к убийству «тысячи американцев» и «миллиона людей», а также заявил что военный был вовремя «пойман».

ИСТОЧНИК KP.RU