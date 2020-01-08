Место крушения украинского самолета в Тегеране: опубликовано видео
На место крушения украинского самолета в Тегеране прибыли правоохранители, спасатели, медики и члены Общества красного полумесяца Ирана.
Информации о выживших не поступало. Всего же на борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Есть ли среди них граждане России, выясняется.
Сам самолет Boeing-737 принадлежит "Международным линиям Украины". Он упал сразу после взлета в среду, 8 января, около шести утра по местному времени. Предполагается, что причиной трагедии стала техническая неисправность.
Сайт kp.ru писал, что лайнер должен был приземлиться в Киеве. "Международные линии Украины" сначала не обладали информацией о крушении самолета, а потом перестали отвечать на звонки. Данные о количество находившихся на борту человек постоянно меняется. Окончательная цифра станет известна после публикации списков.
Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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