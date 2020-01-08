Место крушения украинского самолета в Тегеране: опубликовано видео

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:26:59+03:00

В Сети появилось видео с места крушения украинского самолета в Тегеране [видео]

Изменить размер текста: A A

На место крушения украинского самолета в Тегеране прибыли правоохранители, спасатели, медики и члены Общества красного полумесяца Ирана.

Информации о выживших не поступало. Всего же на борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Есть ли среди них граждане России, выясняется.

Сам самолет Boeing-737 принадлежит "Международным линиям Украины". Он упал сразу после взлета в среду, 8 января, около шести утра по местному времени. Предполагается, что причиной трагедии стала техническая неисправность.

Сайт kp.ru писал, что лайнер должен был приземлиться в Киеве. "Международные линии Украины" сначала не обладали информацией о крушении самолета, а потом перестали отвечать на звонки. Данные о количество находившихся на борту человек постоянно меняется. Окончательная цифра станет известна после публикации списков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753525" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU