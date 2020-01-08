Boeing изучает информацию о крушении украинского самолета в Иране

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Разбившийся в Иране украинский самолет рейса Тегеран-Киев был произведен американским авиастроительным концерном Boeing. Компания уже в курсе случившегося и изучает поступающие в СМИ данные. Об этом сообщили в ее пресс-службе.

"Мы изучаем поступающие из Ирана новости и ведем сбор информации", - говорится в посте на странице концерна в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился утром в среду, 8 января. Связь с воздушным судном пропала спустя всего несколько минут после взлета. Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Бортовой самописец уже нашли и передали правоохранителям.

Все находившие на борту люди - по предварительной информации, 167 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли. Эту информацию подтвердили как с иранской, так и с украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский уже принес свои соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

Место крушения украинского пассажирского Боинга.

ИСТОЧНИК KP.RU