Поклонская считает, что США не будут наказаны за конфликт с Ираном

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:32:49+03:00

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Совершенные Соединенные Штатами преступления против Ирана останутся безнаказанными, поскольку Вашингтон имет влияние на Европу. Такого мнения придерживается заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская.

Она считает терактом убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которому "приписали" организацию нападения на посольство США в Ираке, и допускает, что даже сам штурм дипмиссии мог быть подстроен американцами.

"Какое наказание ждёт Вашингтон за теракт? Удивитесь: никакого. Они безнаказанно могут убить военноначальника — одного из самых ярых борцов с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим.ред.). Вот просто могут себе это позволить. Просто имеют влияние на Европу. Просто у них припасена ядерная дубина, которой они размахивают у всех перед носом", - написала Поклонская в Instagram.

Депутат подчеркнула, что США просто "наплевали" на все международные правила, хотя до сих пор продолжают выставлять себя гарантом соблюдения прав человека

"Убийством Сулеймани они помножили все эти благочестивые проповеди на ноль", - добавила зампред комитета.

Сайт kp.ru писал, что иранский военачальник погиб в результате ракетного удара, нанесенного американцами по кортежу в Багдаде. Тегеран пообещал отомстить и днем ранее атаковал две военные базы США в Ираке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU