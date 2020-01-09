Апелляционный суд США разрешил построить стену на деньги Пентагона
Федеральный апелляционный суд США разрешил использовать бюджет Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой. Решение нижестоящей инстанции, которая в декабре заблокировать план администрации американского президента Дональда Трампа, отменено.
Напомним, что суд Эль-Пасо посчитал незаконным перераспределение средств Минобороны США путем объявления чрезвычайного положения. Изначально деньги предназначались для реализации военных программ. Речь идет о сумме 3,6 миллиарда долларов.
Издание Wall Street Journal уточняет, что новое решение не окончательное.
Напомним, что в конце 2018 - начале 2019 года работа правительства США была приостановлена на месяц. Конгрессмены не могли договориться с Трампом по вопросу строительство стены. Они не хотели выделять деньги на возведение заграждения, а президент не хотел уступать.
Сайт kp.ru писал, что после администрация глава государства неоднократно судилась с законодателями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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