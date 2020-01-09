Апелляционный суд США разрешил построить стену на деньги Пентагона

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:45:08+03:00

Суд разрешил использовать бюджет Пентагона на возведение стены между США и Мексикой Фото: REUTERS

Речь идет о сумме в 3,6 млрд долларов. которая была получена в результате перераспределения бюджета Минобороны

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Федеральный апелляционный суд США разрешил использовать бюджет Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой. Решение нижестоящей инстанции, которая в декабре заблокировать план администрации американского президента Дональда Трампа, отменено.

Напомним, что суд Эль-Пасо посчитал незаконным перераспределение средств Минобороны США путем объявления чрезвычайного положения. Изначально деньги предназначались для реализации военных программ. Речь идет о сумме 3,6 миллиарда долларов.

Издание Wall Street Journal уточняет, что новое решение не окончательное.

Напомним, что в конце 2018 - начале 2019 года работа правительства США была приостановлена на месяц. Конгрессмены не могли договориться с Трампом по вопросу строительство стены. Они не хотели выделять деньги на возведение заграждения, а президент не хотел уступать.

Сайт kp.ru писал, что после администрация глава государства неоднократно судилась с законодателями.

ИСТОЧНИК KP.RU