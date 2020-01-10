Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии
Президент России Владимир Путин во время поездки в Сирию выразил благодарность личному составу и отметил образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Шойгу также поблагодарил всех, кто был на боевом дежурстве в праздничные дни. Министр отметил, что мирная жизнь в Сирии постепенно восстанавливается, чему во многом помогла работа группировки российских войск.
Напомним, что 7 января верховный главнокомандующий России посетил столицу Сирии Дамаск, где провёл переговоры с Башаром Асадом, и вместе с сирийским главой посетил командный пункт российской группировки войск Вооруженных сил в Сирии. Безопасность визита президента России в республику обеспечивала российская военная авиация.
Путин посетил командный пункт группировки войск ВС России в Дамаске.
ИСТОЧНИК KP.RU