2020-01-10T12:11:42+03:00
Политика

Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии

Президент сказал это при посещении военной базы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин отметил образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом / Фото: Михаил Терещенко ТАССВладимир Путин отметил образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом / Фото: Михаил Терещенко ТАСС
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Президент России Владимир Путин во время поездки в Сирию выразил благодарность личному составу и отметил образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Шойгу также поблагодарил всех, кто был на боевом дежурстве в праздничные дни. Министр отметил, что мирная жизнь в Сирии постепенно восстанавливается, чему во многом помогла работа группировки российских войск.

Напомним, что 7 января верховный главнокомандующий России посетил столицу Сирии Дамаск, где провёл переговоры с Башаром Асадом, и вместе с сирийским главой посетил командный пункт российской группировки войск Вооруженных сил в Сирии. Безопасность визита президента России в республику обеспечивала российская военная авиация.

Путин посетил командный пункт группировки войск ВС России в Дамаске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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