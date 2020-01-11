2020-01-11T10:36:25+03:00
Политика

Instagram и Facebook удаляют посты с поддержкой Сулеймани

Соцсети таким образом поддержали американские санкции против Ирана
Ольга МАТЫС
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Социальные сети присоединились к американским санкциям против Ирана - посты с поддержкой Сулеймани удаляютсяСоциальные сети присоединились к американским санкциям против Ирана - посты с поддержкой Сулеймани удаляютсяФото: REUTERS
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Американская компания Facebook начала удалять из своих социальных сетей, в том числе и из Instagram все посты, в которых выражается поддержка убитому генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани. Об этом стало известно 11 января из заявления представителя Facebook.

- Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе в отношении КСИР, - поделился представитель компании с журналистами CNN.

Так как Instagram является одной из немногих разрешенных в Иране западных социальных сетей, острее всего подобные меры, поддерживающие позицию Америки, восприняли именно там. В частности, пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабией отреагировал в Twitter на удаление постов, назвав действия компании Facebook "недемократическими" и посчитал, что таким образом она дала право голоса "настоящим террористам". Иранское правительство призвало общественность к общенациональному судебному иску против социальной сети.

Напомним, что генерал КСИР Касем Сулеймани был убит во время целенаправленной атаки со стороны США. Президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был опасен и планировал нападения на американские дипмиссии. Иран в ответ выпустил более 20 ракет по американской базе в Ираке. В результате был сбит пассажирский самолет «Украинских международных авиалиний». 11 января Иран признал, что авиакатастрофа произошла в результате "непреднамеренной человеческой ошибки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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