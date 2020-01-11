2020-01-11T08:09:46+03:00
Происшествия

Глава МИД Ирана сообщил, что украинский Boeing 737 был сбит из-за "человеческой ошибки"

Джавад Зариф подчеркнул, что трагедию спровоцировал "авантюризм США" [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава МИД Ирана сообщил о причинах крушения украинского Boeing 737 в ТегеранеГлава МИД Ирана сообщил о причинах крушения украинского Boeing 737 в ТегеранеФото: REUTERS
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Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил о причинах крушения украинского Boeing 737, следовавшего 8 января вылетел из Тегерана в Киев. Политик в своем аккаунте в Twitter написал, что пассажирский лайнер потерпел крушение из-за "человеческой ошибки", которую спровоцировал "авантюризм США".

- Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе, - написал глава иранского МИД.

Министр также принес свои соболезнования и извинения семьям и близким погибших в авиакатастрофе.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Генштаб вооруженных сил Ирана официально заявил, что украинский Boeing 737 "непреднамеренно" был сбит их ракетой. Пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". На его борту находились 176 человек. Никто из них не выжил. Большинство пассажиров - граждане Ирана и Канады. Причем власти последней заявляли, что у них есть данные о попадании ракеты в воздушное судно. Однако в Иране поспешили заверить "эта версия невозможна".

Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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