Фото обломков сбитого Ираном самолета опубликовал офис президента Украины
11 января на официальном аккаунте офиса Владимира Зеленского в Facebook были опубликованы фотографии с места падения самолета Международных украинских авиалиний, сбитого силами ПВО Ирана. На кадрах видны пробоины в фюзеляже самолета, а также есть фотографии документов погибшего гражданина Канады иранского происхождения.
- Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, - сказано в сообщении офиса президента Украины, - На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.
Общий вид на кабину самолета
Офис президента Украины опубликовал фотографии с места крушения украинского Боинга
Среди обломков были найдены документы пассажиров
Имеются также фотографии с повреждениями обшивки самолета
Офис президента Украины поделился фотографиями повреждений сбитого Боинга
Ранее Корпус стражей исламской революции и Генштаб Ирана целиком и полностью взяли на себя ответственность за сбитый около Тегерана украинский Boeing 737. Катастрофа произошла 8 января, на борту находились 176 человек, все они погибли.
Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев
ИСТОЧНИК KP.RU