Фото обломков сбитого Ираном самолета опубликовал офис президента Украины

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

11 января на официальном аккаунте офиса Владимира Зеленского в Facebook были опубликованы фотографии с места падения самолета Международных украинских авиалиний, сбитого силами ПВО Ирана. На кадрах видны пробоины в фюзеляже самолета, а также есть фотографии документов погибшего гражданина Канады иранского происхождения.

- Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, - сказано в сообщении офиса президента Украины, - На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

Общий вид на кабину самолета

Офис президента Украины опубликовал фотографии с места крушения украинского Боинга

Среди обломков были найдены документы пассажиров

Имеются также фотографии с повреждениями обшивки самолета

Офис президента Украины поделился фотографиями повреждений сбитого Боинга

Ранее Корпус стражей исламской революции и Генштаб Ирана целиком и полностью взяли на себя ответственность за сбитый около Тегерана украинский Boeing 737. Катастрофа произошла 8 января, на борту находились 176 человек, все они погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU