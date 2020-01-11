2020-01-11T14:12:23+03:00
Политика

Фото обломков сбитого Ираном самолета опубликовал офис президента Украины

Украинская сторона выразила надежду на быстрое и объективное расследование катастрофы [ФОТО]
Ольга МАТЫС
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Самолёт Международных украинских авиалиний был сбит 8 январяСамолёт Международных украинских авиалиний был сбит 8 январяФото: REUTERS
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11 января на официальном аккаунте офиса Владимира Зеленского в Facebook были опубликованы фотографии с места падения самолета Международных украинских авиалиний, сбитого силами ПВО Ирана. На кадрах видны пробоины в фюзеляже самолета, а также есть фотографии документов погибшего гражданина Канады иранского происхождения.

- Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, - сказано в сообщении офиса президента Украины, - На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

Общий вид на кабину самолета

Общий вид на кабину самолета

Офис президента Украины опубликовал фотографии с места крушения украинского Боинга

Офис президента Украины опубликовал фотографии с места крушения украинского Боинга

Среди обломков были найдены документы пассажиров

Среди обломков были найдены документы пассажиров

Имеются также фотографии с повреждениями обшивки самолета

Имеются также фотографии с повреждениями обшивки самолета

Офис президента Украины поделился фотографиями повреждений сбитого Боинга

Офис президента Украины поделился фотографиями повреждений сбитого Боинга

Ранее Корпус стражей исламской революции и Генштаб Ирана целиком и полностью взяли на себя ответственность за сбитый около Тегерана украинский Boeing 737. Катастрофа произошла 8 января, на борту находились 176 человек, все они погибли.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU

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